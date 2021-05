In Neustadt sind seit Dienstag zwölf neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Für den Kreis Bad Dürkheim meldet die Behörde 21 neue Infektionen. Damit gibt es in Neustadt derzeit 130 aktive Infektionen, im Kreis sind es 333. Für die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bedeuten die neuen Zahlen in Neustadt einen leichten Anstieg auf nun 82,6. Es bleibt aber dabei, dass die Stadt unter der 100er-Marke liegt, ab der die strengeren Corona-Regeln der Bundesnotbremse gelten. Der Kreis Bad Dürkheim bleibt mit einer Inzidenz von 75,4 ebenfalls seit einigen Tagen wieder unter der 100er-Marke. Hier bestehen Chancen, dass zum Wochenende die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt wird. Dann könnte dort – pünktlich zum vorhergesagten sommerlichen Wetter – auch die Außengastronomie für Gäste mit negativem Coronatest öffnen – in Neustadt dürfen Gastronomen im Außenbereich schon seit einigen Wochen Gäste bewirten.

Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet das dortige Gesundheitsamt 46 neue Corona-Fälle.