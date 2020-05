Das WWP-Theater Haßloch und das Boulevardtheater Deidesheim gestalten am Freitag, 26. Juni, ab 20 Uhr gemeinsam eine Comedy-Veranstaltung auf der Pferderennbahn in Haßloch. Der Abend, dessen Erlös unter dem Motto „Lache fer ään guude Zwegg“ der Tafel Neustadt-Haßloch zugute kommen soll, wird auch vom Gewerbeverein Haßloch unterstützt, der im Rahmen seiner Aktion „Soziales Sponsoring“ die Schirmherrschaft übernimmt. Protagonisten sind Karin Rittinger und Peter Ruffer, der auch die Moderation übernimmt, vom WWP-Theater sowie mehrerer Boulevardtheater-Comedians wie Boris Stijelja und Tim Poschmann. Technischen Background liefert CJN Veranstaltungstechnik. Der Kartenvorverkauf für die Tribünenplätze (20,90 Euro) hat in dieser Woche unter www.deinetickets.de/event/comedy/ begonnen und erfolgt ausschließlich online. Natürlich folgt die Veranstaltung den geltenden Abstands- und Hygieneregeln für Open-Air-Events, weshalb auch nur 130 Plätze zur Verfügung stehen. Catering vor Ort soll es in Form von Schorle-Snack-Paketen geben. Verpflegung darf aber auch von zu Hause mitgebracht werden.