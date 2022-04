Die CDU-Fraktion im Haßlocher Gemeinderat fordert die Gemeinde auf, die Kinderspielplätze im Großdorf instand zu setzen und attraktiver zu gestalten. Als erstes Projekt will sie sich um den Spielplatz am Rathausplatz kümmern, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Daniel Mischon. Er sieht dort aufgrund der Verkehrssituation „eine stetige Gefahr“ für Kinder. Sinnvoll wäre es laut CDU, den Bereich des Spielplatzes auf eine Seite der Brücke zu verlegen. Diese sollte außerdem eine „angemessene Geländerkonstruktion“ erhalten. „Damit sich Kinder gefahrlos auf der Spielplatzseite bewegen können, sollte ein Zaun zum nördlich gelegenen Parkplatz eingeplant werden“, schreibt Mischon in dem Antrag. Neben einer Vergrößerung des neuen Spielbereichs fordert er neue Spielgeräte. Die CDU-Fraktion will demnächst weitergehende Überlegungen und Konzepte auch für andere Spielplätze im Großdorf präsentieren. Bei einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt am Samstag, 16. April, will sie „Wünsche und Anregungen entgegennehmen“.