Von der Höhe der Wahlbeteiligung erfährt Sebastian Sonntag vom Mayschoßer Krisenstab erst beim gestrigen RHEINPFALZ-Telefonat. In der Verbandsgemeinde Altenahr, zu der das Neustadter „Patendorf“ Mayschoß gehört, haben 73,7 Prozent der Wahlberechtigten gewählt. Trotz der Flutkatastrophe und der damit verbundenen schwierigen Logistik nur 8,5 Punkte weniger als 2017. Zum Vergleich: In Neustadt machten 77,7 Prozent ihre Kreuzchen, 2017 waren es 78,9 Prozent. Auch in Mayschoß konnte in den vergangenen Wochen im Wahlbus die Stimme abgegeben werden. Ein eigenes Wahllokal gab es nicht. Nur in der Verbandsgemeindeverwaltung war am Sonntag ein zentrales Wahllokal eingerichtet worden für den Fall der Fälle. Der Bundestrend betraf auch die Verbandsgemeinde: Allerdings lag die CDU mit 35,9 Prozent trotzdem zehn Punkte vor der SPD mit 25,5 Prozent. Neben der SPD legten die Grünen zu, während AfD, FDP und Linke ebenfalls Stimmen verloren.