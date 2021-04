Die CDU zieht mit Dirk Herber in den Landtagswahlkampf. Wenn die Zustimmung der Delegierten als Gradmesser für die Unterstützung der Partei gilt, dann kann er auf viele Unterstützer bauen.

2015 musste Dirk Herber noch in eine parteiinterne Stichwahl gegen Claudia Albrecht aus Gimmeldingen. Auch Ernst Ohmer und Alexander Graf hatten damals in Neustadt an dem parteiinternen Verfahren teilgenommen.

Fünf Jahre später ist Dirk Herber als CDU-Direktkandidat für die Landtagswahl gesetzt und unumstritten. Das belegt auch sein Wahlergebnis. 76 Delegierte hatten auf der Tribüne der Haßlocher Pferderennbahn Platz genommen, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. 75 der CDU-Mitglieder stimmten für Dirk Herber. Er bekam eine Gegenstimme.

Aufbruchstimmung

Die Corona-Krise ist auch der Grund dafür, warum im Lager der Union so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren ist. „Die SPD kann kein Krisen-Management, ignoriert in diesen schweren Tagen die Nöte von großen und kleinen Unternehmen sowie der Familien“, sagte Herber unter großem Beifall. Stattdessen habe die Landesregierung in einer ihrer nächtlich verschickten Verordnungen die Bordelle wieder geöffnet, was schon am Tag danach eilig wieder zurückgenommen worden sei. „Wie dort die Abstandsregel eingehalten werden soll, möchte ich gerne mal wissen“, sagte Herber.

Der 40-Jährige warf der Landesregierung vor, bei den Corona-Regeln Entscheidungen so spät wie möglich zu treffen und die Verantwortung an die Kommunen abzudrücken. „Es ist einfach nur schäbig, sich für Lockerungen öffentlich einzusetzen und die Bürgermeister und Landräte bei den Umsetzungen dann im Regen stehen zu lassen.“ Es werde abgewartet, geschaut, was andere machen und dann hinterhergehechelt. „Ich kann da kein Konzept erkennen. Die SPD darf nicht weiter dieses Land regieren“, sagte Herber.

Lob von Baldauf

Zuvor hatte Christian Baldauf, der Fraktionsvorsitzende im Landtag und Spitzenkandidat seiner Partei bei der Wahl am 14. März 2021, die Verdienste von Herber herausgestellt. „Dirk ist zum Beispiel die Speerspitze unserer Politik für die Innere Sicherheit. Nah am Bürger und seinen Problemen, ist ganz selten ein Neuling in Mainz so schnell in die erste Reihe aufgerückt“, lobte er den innenpolitischen Sprecher der Fraktion.

Herber, bis vor fünf Jahren als Polizeibeamter im Einsatz, kündigte an, vor allem in diesem Bereich weiter Akzente setzen zu wollen. „Ich war Schutzmann und bin es auch als Abgeordneter geblieben“, ging er auf die Übergriffe gegen Polizisten und Mitglieder der Rettungsdienste ein. „Was sich da in Stuttgart ereignet hat, muss mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden.“

Pälzer ohne f

Herber präsentierte sein Wahlkampfmotto „Pragmatisch, präsent, Pälzer“ – Letzteres tatsächlich ohne f. Das Foto zur Kampagne zeigt ihn in einem Weinberg mit dem Hambacher Schloss im Hintergrund. Er lege viel Wert darauf, nicht nur der Abgeordnete für Neustadt, sondern auch für Haßloch und das Lambrechter Tal zu sein. Ihm sei kein Weg zu weit, kein Gespräch zu lang.

Nachrückerin Schuler

Herber hatte sich 2016 in dem Wahlkreis mit 32,6 Prozent der Stimmen knapp gegen Giorgina Kazungu-Haß (31,5 Prozent) von der SPD durchgesetzt. Die Haßlocherin zog über die Landesliste in den Landtag ein. Herbers Ersatzkandidatin ist wie bereits 2016 Katharina Schuler aus Haßloch. Sie wurde von den Delegierten mit 62-Ja-Stimmen nominiert. Für Schuler gab es sieben Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen.