Das Mittelalter kannte keine staatliche Armenfürsorge. In die Bresche sprangen oft private Stiftungen, so wie in Neustadt das „Saltzkern-Almosen“. Völlig uneigennützig aber war die wohltätige Spende des Alzeyer Burggrafen nicht.

Ulrich Saltzkern entstammte einer Niederadelsfamilie aus Alzey. Dort ist er auch als Burggraf von 1382 bis 1402 nachzuweisen. Der Stadt Neustadt stiftete er zusammen mit seiner Frau Else von