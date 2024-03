Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Haßlocher Derby steht erneut bevor. 08 gegen VfB in der Bezirksliga. Im Oktober waren bereits die Ü32-Teams aufeinandergetroffen. Bei den 08ern mit dabei war Michael Müller. Obwohl er schon lange für den Verein spielt, hat er so viele Derbys gar nicht mitgemacht. Das hat einen Grund.

Das Haßlocher Derby in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) zwischen dem 1. FC 08 und dem VfB ist nicht das erste Spiel in dieser Saison, in dem Mannschaften