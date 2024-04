Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als es galt, am Tag X, war der neue deutsche Gewichtheber-Meister AV 03 Speyer auf den Punkt da. Aber auch der AC Mutterstadt gefiel in dieser Saison und beim Finale in Heidelberg.

Der Wille kann Berge versetzen. Unter diesem Motto gingen die Gewichtheber des AV 03 Speyer in den Finalkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Die