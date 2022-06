Im ganzen Bundesland dürfen sich die Menschen heute, Samstag, auf zahlreiche Sportangebote beim zweiten rheinland-pfälzischen Bewegungstag freuen. Vor einem Jahr hatte es in Rheinland-Pfalz 260 kostenfreie Sportangebote gegeben.

Auch der Sportpark am Südwest-Stadion (Erich-Reimann-Straße) in Ludwigshafen, die angrenzenden Vereinsgelände und das Areal rund ums Maudacher Schloss verwandeln sich in eine große Sport- und Bewegungsarena. Die Ludwigshafener Vereine und Organisationen bieten laut dem Land Rheinland-Pfalz zahlreiche kostenfreie Angebote – von Bogenschießen (ab 16 Uhr, Gelände des PSV Ludwigshafen, Saarlandstraße 50), Boule (11 bis 17 Uhr, beim ASV Ludwigshafen, Saarlandstraße), Biathlon über Fußball, Inline-Skating (11 bis 16 Uhr, Stadionvorgelände), Slow-Jogging, Walking bis hin zu Yoga, Qi Gong sowie entspannte Bewegung (10 bis 16 Uhr, Kneippverein, Gelände vor dem Stadion) und Zumba (11.30 bis 12 Uhr, Tanzschule Weile, Gelände vor dem Südwest-Stadion).

Radtour nach Haßloch

In Neustadt bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bad Dürkheim/Neustadt am Samstag „eine leichte, flache Radtour“ von Neustadt nach Haßloch an. Start ist um 14 Uhr am Marktplatz in Neustadt. Die Tour führt am Soldatenweiher vorbei ins Großdorf. Der Rückweg führt entlang des Speyerbachs. Die Rückkehr ist gegen 17 Uhr geplant.

Ein Lauf- sowie ein Nordic-Walking-Schnuppertraining hat der LC Bad Dürkheim im Programm (beides um 15 Uhr, Stadion Bad Dürkheim). Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Nordic-Walking-Stöcken zum Ausleihen. Auf dem Reitplatz des Margaretenhofs in Bad Dürkheim (Im Bruch) bieten die Sportlehrerinnen Margarete und Monika Gödel ab 7 Uhr jeweils 20 Minuten dauernde Bewegungseinheiten: zum Beispiel Gymnastik für Frühaufsteher (7 Uhr), Gutes für die Füße (9 Uhr), Zwölf-Minuten-Trainingsprogramm (10 Uhr), Tabata (intensives Intervalltraining, 10.30 Uhr), Neuroathletik zur Verbesserung von Koordination und Stabilität (17 Uhr), Hals-Nacken-Programm (17.30 Uhr), Faszienmassage (18.30 Uhr), Stretching (19 Uhr), Bewegung mit Hund (19.30 Uhr).

„Bewegung im Park – Outdoor-Fitness“ heißt das Angebot in St. Martin (14.30 bis 16 Uhr, Im Stöckelfeld): Neue Trainingsgeräte stehen dort Alt und Jung zur Verfügung.

Information

Wer heute, Samstag, in der Pfalz wo und was am Bewegungstag anbietet, ist auf der Internetseite des Landes unter

shorturl.at/lzHU4 zu finden.