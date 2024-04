Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Betten Hans blickt auf eine 128-jährige Firmengeschichte zurück. Weitere Kapitel werden aber nicht mehr geschrieben. Warum sich die Türen des Fachgeschäfts in der Neustadter Innenstadt am 1. Juni für immer schließen werden.

Am Dienstag herrscht Trubel in der Schütt 2. Alle Mitarbeiter von Betten Hans packen mit an, es wird sortiert und gerichtet. Es scheint, als werde eine Neueröffnung vorbereitet.