Die FWG-Fraktion will in der kommenden Sitzung des Stadtrats am 25. Mai wissen, ob die Verwaltung bei der Straßenbeleuchtung einen Umstieg auf dimmbare LED plant. Fraktionsvorsitzender Christoph Bachtler verweist unter anderem auf Haßloch, wo die Beleuchtung schon entsprechend umgestellt worden sei. Daher seien solche Überlegungen auch in Neustadt sinnvoll. Mit dimmbaren LED-Lampen könne die Stadt Strom sparen und das Problem der Lichtverschmutzung abmildern. Außerdem sei am späteren Abend weniger Verkehr, sodass dann „keine taghelle Beleuchtung“ mehr nötig sei, schreibt Bachtler. Er spricht sich für eine Umstellung in der Kernstadt sowie den Weindörfern aus. Da die Verwaltung ohnehin regelmäßig die Beleuchtung auf LED umrüste, sei der nächste Schritt hin zu dimmbaren LED-Lampen sinnvoll, so Bachtler. Die Stadt würde seiner Meinung nach an die Aktion Earth Hour anknüpfen, bei der Ende März für eine Stunde an öffentlichen Gebäuden die Beleuchtung ausgeschaltet worden war.