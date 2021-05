Aufbruch- statt Katerstimmung am Boulevardtheater Deidesheim: Nicht nur, dass die Nachfrage nach Karten trotz der coronabedingten Zwangspause weiter anhält, Theaterleiter Boris Stijelja erfährt auch kollegiale Unterstützung. Und im Herbst wartet ein Überraschungsevent, das dabei helfen soll, „dass wir die ganze Krise letztlich mit einem Lachen hinter uns lassen“.

„Wir mussten viel Termine aufgrund der Corona-Krise verschieben. Aber die Leute kaufen trotzdem Karten und signalisieren damit, dass sie uns treu sind. Das ist toll“, freut sich der Comedian und Schauspieler. Gleichzeitig aber haben auch Kollegen spontan ihre Hilfe angeboten. „Der erste Anruf kam von Markus Weber, der gesagt hat, wenn ihr was auf die Beine stellt, bin ich dabei, und zwar ohne Gage“, erzählt Stijelja. Und diese Aktion habe sich schnell verselbstständigt. „Es haben immer mehr Kollegen angerufen und ihre Teilnahme zugesagt. Wir mussten sogar eine Auswahl treffen.“ Das Ergebnis ist ein großer Benefizabend im bereits von früher bekannten Lachfestival-Format, der im Herbst über die Bühne gehen soll. Zugesagt haben neben Markus Weber, die in seine Rolle als „Fräulein Baumann“ schlüpfen wird, auch Alice Hoffmann, Daniel Helfrich oder „Kättl Feierdaach“. Besonders freut sich Stijelja, dass mit Tom Gerhardt ein Comedian zugesagt hat, der aus Film und Fernsehen bekannt ist. „Die Künstler werden alle auf ihre Gage verzichten. Die Einnahmen gehen ganz an das Boulevardtheater. Das macht uns viel Mut für die Zukunft“, erklärt er.

Viele Comedians gehen sehr kreativ mit der Lage um

Denn die ersten Wochen nach der Ausgangssperre und den Aufführungsverboten seien für die Künstler des Boulevardtheaters und ihn selbst sehr schmerzhaft gewesen, erzählt Stijelja. Immerhin hätten Mitglieder wie Tim Poschmann schnell einen Weg gefunden, dennoch ihr Publikum zu erreichen. „Er hat ganz viele Videos für seinen Youtube-Kanal gedreht“, sagt Stijelja. Und freut sich, dass aus seiner Sicht ganz viele Kollegen sehr kreativ mit dieser sehr schwierigen Situation umgehen. Dieses Engagement seiner Truppe und die Unterstützung der Besucher, von denen viele bereits über die Internetseite ihr Interesse am weiteren Wirken des Theaters bekundet hätten, gäben ihm die Zuversicht, „dass wir die ganze Krise letztlich mit einem Lachen hinter uns lassen“.

Für das Lachfestival verspricht Stijelja einen besonderen Gast

Für das Benefiz-Lachfestival hat Stijelja zudem noch ein kleines Überraschungspaket geschnürt. „Ich habe die Zusage von einem sehr bekannten Comedian, der an dem Abend ebenfalls auf die Bühne kommen könnte. Da er aber diverse Engagements hat, die eine offizielle Ankündigung verhindern, will ich nur so viel sagen: Es wird sehr, sehr wahrscheinlich einen Überraschungsgast geben“, verspricht der Boulevardtheater-Chef.

Termin

Das Benefiz-Lachfestival des Boulevardtheater Deidesheim ist auf Sonntag, 15. November, 17 Uhr, terminiert und findet im Großen Saal der Deidesheimer Stadthalle statt. Karten für 31,90 Euro gibt es schon jetzt bei Brillen Bott in Deidesheim, über das Tickettelefon 0172-4008201 oder unter www.boulevard-deidesheim.de

Zur Sache: Ein Video geht durch die Decke

Es war schnell gedreht: Nur 15 Minuten im Wingert bei Deidesheim brauchte es in der vergangenen Woche, um das Video „Endlich mol Ruh in de Palz“ mit Schauspieler Tim Poschmann in der Rolle eines lästernden Pfälzer Winzers in den Kasten zu bringen. Aber die humorvolle Abrechnung mit „Heidelberger Ayurveda-Muttis“ und badensischen Feng-Shui-Familien, die mit ihren SUVs normalerweise die Pfälzer Waldwege versperren, traf offensichtlich einen Nerv beim Publikum. Schon über 500.000 Mal sei das über diverse digitale Kanäle verbreitete Video geteilt worden, ist Boris Stijelja, der Leiter des Boulevardtheaters Deidesheim, selbst völlig von den Socken.

Die Idee zu dem Filmchen, das unter anderem auf der Facebook-Seite des Boulevardtheaters zu sehen ist, sei bei einem Treffen mit Poschmann im Theater-Büro entstanden, weil beiden die ungewöhnlich leeren Straßen aufgefallen waren. Eine erste, noch im Büro gedrehte Version sei dann bei Freunden auf solche Begeisterung gestoßen, dass die Freiluftversion mit richtiger Kamera umgehend folgte. Die soll jetzt der Ausgangspunkt für eine kleine Video-Serie mit dem Titel „Übrigens“ werden.

Und auch wenn es in dem Video nur so strotzt vor Klischees über die rechtsrheinischen „FAZ-Jünger und Yoga-Schnepfen“, am Ende gibt sich Poschmann doch versöhnlich: „Bleibt gsund. Mir sehn uns in de Palz.“