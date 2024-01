Eine Verkehrskontrolle der Polizei am Freitag zwischen 9.30 und 11 Uhr in der Speyerdorfer Straße ergab überraschend Ergebnisse. So überprüfte die Polizei auch einen E-Scooter- und einen Autofahrer, gegen die insgesamt drei Haftbefehle bestanden. Alle drei konnten vollstreckt werden. Außerdem kommt auf einen Mann ein Strafverfahren zu: Er saß hinterm Steuer, obwohl ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war.