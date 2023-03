Weidenthal. Jahrzehnte hat es gedauert, doch nun ist es soweit: Die Vorarbeiten für die Beseitigung des Bahnübergangs in der Weißenbachstraße in Weidenthal haben begonnen.

Für Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) ist damit fast ein weiterer Full-Time-Job verbunden, dies aufgrund zahlreicher Besprechungen, Mails und ähnlichem, wie er in einer Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch berichtete. Zwar wird die Beseitigung des Bahnübergangs fast komplett von Bahn, Bund und Land bezahlt, doch ist die Gemeinde der Bauherr. Deshalb musste der Gemeinderat Aufträge für Arbeiten vergeben, die bei den Vorarbeiten anfallen. So müssen 70 Meter Hauptwasserleitung und 85 Meter Hauptgasleitung verlegt werden. Beauftragt wurden damit die Stadtwerke Lambrecht, die Verlegung der Hauptwasserleitung wird rund 15.600 Euro kosten, die Verlegung der Hauptgasleitung rund 25.000 Euro. Dazu kommen Erdarbeiten, so dass insgesamt Kosten von etwa 95.000 Euro anfallen werden. Außerdem muss ein an der Ecke Weißenbach- und Hauptstraße stehender Funkmast versetzt und die Freileitung, mit der der Funkmast bisher an das Stromnetz angeschlossen war, durch eine Erdleitung ersetzt werden. Das kostet rund 27.600 Euro.