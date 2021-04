Bei CDU und CSU ringen Armin Laschet und Markus Söder darum, wer die Union in den Bundestagswahlkampf führen soll. Doch beim Urnengang Ende September rechnen sich auch die Grünen Chancen auf den Einzug ins Kanzleramt aus. Am Montag soll feststehen, ob Robert Habeck und Annalena Baerbock als Spitzenkandidat antritt. Was sagt die Basis zu den beiden?

Kurt Werner, der seit vielen Jahren für die Grünen im Neustadter Stadtrat sitzt, ist zuversichtlich für die Bundestagswahlen, weil die Umfragewerte für die Grünen sehr gut sind. „Letztendlich können beide eine Spitzenkandidatur stemmen. Das ist für mich bei beiden fachlich, politisch und persönlich keine Frage“, meint er. Nach dem 2018 vollzogenen Generationswechsel an der Parteispitze verfügten die Grünen im Bund über eine profilierte Doppelspitze, die gemeinsam mit den Gliederungen der Partei in den Wahlkampf ziehen werde.

Baerbock und Habeck hätten die Grünen in einen Zustand nie gekannter Geschlossenheit geführt, lobt Werner. Von Beginn an habe das Duo so gut funktioniert, dass es heimlich neidische Blicke aus den anderen Parteien gegeben haben dürfte. „Und alles geschieht auf der Basis eines soliden und breit erarbeiteten Programms mit einer geschlossenen, aber auch diskussionsfreudigen Partei. Egal, wer am Montag Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat wird, beide werde ich unterstützen. Persönlich neige ich zurzeit noch einen kleinen Tick mehr zu Herrn Habeck, aber Frau Baerbock hat sich auch hervorragend profiliert“, sagt Werner.

Philosophie und Praxis

„Wenn ich Prophet wäre, wüsste ich es“, meint Herbert Latz-Weber, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Deidesheim. Habeck stehe für ihn eher für die Philosophie, Baerbock für die Praxis. Für Baerbock spreche in der abzusehenden Konstellation mit männlichen Bewerbern bei CDU/CSU (Laschet oder Söder) und SPD (Olaf Scholz), dass auch eine Frau vertreten wäre: „Dann ist es für die Wähler nicht so langweilig.“ Letztlich gehe es aber vor allem darum, die grüne Programmatik umzusetzen.

Die Neustadter Beigeordnete Waltraud Blarr findet, dass beide potenziellen Kandidaten Stärken und Schwächen haben: Sowohl Habeck als auch Baerbock sind aus ihrer Sicht ausreichend für das Kanzleramt qualifiziert, einen persönlichen Favoriten habe sie nicht. Die Parteispitze werde es sich gut überlegen, wer ins Rennen gehe. „Das Wichtigste ist ein gutes Wahlergebnis für unsere Partei“, betont Blarr. Für Habeck spreche, dass er bereits in Regierungsverantwortung gewesen sei, Baerbock indes würde die weibliche Wählerschaft besser repräsentieren.

„Beide sind qualifiziert und beide haben ihre Anhänger“, sagt Pia Werner, Vorsitzende des Haßlocher Ortsverbands der Grünen und Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat sowie im Kreistag Bad Dürkheim. Sie sei gespannt auf die Entscheidung des Parteirats und habe keinen persönlichen Favoriten. Sie erinnert aber an das Frauenstatut der Partei, wonach Frauen grundsätzlich auf erste Listenplätze gesetzt werden: „Diese Statuten sind einzuhalten, also wird’s Annalena Baerbock.“