An einem weißen VW mit DÜW-Kennzeichen, der in Weidenthal in der Hauptstraße geparkt war, ist am Freitag zwischen 19 und 21 Uhr einen Reifen aufgestochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde außerdem die Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird mit rund 1000 Euro angegeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.