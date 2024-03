Der Neustadter Wochenmarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus startet in dieser Woche in die Sommersaison. Dies bedeutet, dass nun wieder dreimal die Woche Marktstände auf dem Marktplatz zu finden sind: dienstags, donnerstags und samstags. Ergänzend weist Martin Braun, Marktsprecher und selbst Marktbeschicker darauf hin, dass auch am Karsamstag ein Wochenmarkt stattfindet. Der Feiertag Karfreitag habe keinen Einfluss auf die Wochenmarktregelung. „Es ist natürlich Wochenmarkt, wie immer samstags“, so Braun.