In der Verbandsgemeinde Maikammer wird die Sperrzeit für die Außengastronomie gelockert.

Einstimmig votierte der Rat in seiner jüngsten Sitzung dafür, den Beginn der Nachtzeit für die Außengastronomie in der gesamten Verbandsgemeinde auf 23 Uhr festzusetzen. Dies gilt von 1. Mai bis 30. September in den Nächten zu einem Samstag, zu einem Sonntag sowie in den Nächten zu einem gesetzlichen Feiertag.

Die Regelung hatte bereits 2022 und 2023 gegolten, war bisher jedoch auf das jeweilige Jahr befristet. Beschwerden hat es nach Angaben der Verwaltung kaum gegeben. Im November vergangenen Jahres wurde in der Bürgermeisterdienstbesprechung entschieden, dass die Lockerung der Sperrzeit auch in den folgenden Jahren gelten soll. Somit muss der Beschluss nicht mehr jedes Jahr neu gefasst werden.

Auch in Forst hatte das Thema Sperrzeit der Außengastronomie kürzlich auf der Tagesordnung gestanden. Dort beschloss der Rat, dass die gastronomischen Betriebe ihre Außenbereiche künftig ganzjährig und dauerhaft bis 23 Uhr offen halten können. In Deidesheim ist eine Sperrzeit ab 23 Uhr in den Sommermonaten bereits seit einigen Jahren gängige Praxis.