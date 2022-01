Wegen des Baus einer Lärmschutzwand an der Bahnlinie muss die B39 (Talstraße) in Neustadt von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung beginnt die Sperrung aus Neustadt kommend in Höhe der Einmündung zur Quellenstraße und endet nach circa 200 Metern in Höhe der Einmündung Schöntalstraße (Zufahrt ins Kaltenbrunner Tal). Auch der Geh- und Radweg kann nicht genutzt werden. Die Einfahrten in die Quellen- und Schöntalstraße sind aber möglich. Umfahren werden kann der gesperrte Bereich über Lindenstraße, Rotkreuzstraße Wolfsburgstraße oder die Würzmühle. Eine Beschilderung weise weiträumig auf die Sperrung hin. Auch der Busverkehr ist von der Sperrung betroffen. So kann die Linie 517 die Haltestellen „Westschule“, „Talpost“, „Stadthaus 2“ und „Heid & Co“ von Montagabend bis Dienstagmorgen nicht anfahren. Wegen der Arbeiten an der Lärmschutzwand war die parallel zur B39 verlaufende Quellenstraße bereits von Donnerstag- bis Freitagmorgen gesperrt. Die Sperrung war zunächst bis Freitagabend angekündigt worden, konnte aber vorzeitig aufgehoben werden. Die Deutsche Bahn AG errichtet seit Sommer 2020 in Neustadt vier Lärmschutzwände. Durch die Wände soll die Lärmbelästigung für Anwohner deutlich reduziert werden. Gebaut wird auf einer Gesamtlänge von 3,34 Kilometer. Laut Stadt sollen die Arbeiten im März abgeschlossen werden. Bis dahin kann es noch zu weiteren Straßensperrungen kommen.