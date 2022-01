Wegen des Baus einer Lärmschutzwand an der Bahnlinie muss die B39 in Neustadt von Donnerstag, 7 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr, im Bereich der Quellenstraße voll gesperrt werden. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Eine Umleitung werde eingerichtet. Hintergrund der Sperrung: Mit einem Kran werden Teile der Lärmschutzwand angeliefert sowie montiert. Im betroffenen Bereich der Talstraße (B39) können von Donnerstagmorgen bis Freitagabend auch der Geh- und Radweg nicht genutzt werden. Die Arbeiten an der Lärmschutzwand sollen bis voraussichtlich 25. Februar abgeschlossen sein. Die Deutsche Bahn AG errichtet seit Sommer 2020 in Neustadt vier Lärmschutzwände. Durch die Wände soll die Lärmbelästigung für Anwohner deutlich reduziert werden. Gebaut wird auf einer Gesamtlänge von 3,34 Kilometer. Die Wände haben eine Höhe von drei Metern. Im aktuellen Abschnitt wird seit November gearbeitet.