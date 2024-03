35 Jahre lang war der 53-jährige Jürgen Schlupp in Frankeneck kommunalpolitisch aktiv, davon zehn Jahre als Beigeordneter und zehn Jahre als Bürgermeister der Gemeinde. Nun hat er sein Ratsmandat aufgegeben, weil er nach Neustadt gezogen ist.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat Bürgermeister Marco Fränzel (SPD) den „Alt-Bürgermeister und Alt-Beigeordneten“ verabschiedet und dem SPD-Politiker eine Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebunds für langjährige kommunalpolitische ehrenamtliche Tätigkeit überreicht.

1989 wurde Schlupp erstmals in den Gemeinderat gewählt, von 1999 bis 2009 war er Beigeordneter der Gemeinde und danach bis 2019 Bürgermeister. Seitdem war er wieder Mitglied des Gemeinderats. Fränzel erinnerte an einige große Projekte während der Amtszeit von Schlupp als Bürgermeister. So die energetische Sanierung der Turnhalle, die Erneuerung der Brücke in der Bahnhofstraße, die ein Grund dafür sei, dass der 53-Jährige einige graue Haare hat. Die Entwicklung eines Parkkonzepts für die Schützlerbergstraße und die Einführung wiederkehrender Ausbaubeiträge nannte Fränzel als einige der weiteren Projekte. Dabei habe Schlupp teils dicke Bretter bohren müssen und nicht alles sei von den Bürgern beklatscht worden.

Fränzel äußerte die Hoffnung, „dass es Dir in Neustadt nicht ganz so gut gefällt und Du in Deinen Heimatort Frankeneck zurückkehrst“. Neben der Urkunde bekam Schlupp ein Präsent und das Frankenecker Wappen aus Glas. „Hänge es sichtbar in Neustadt auf“, forderte Fränzel. Dem Gemeinderat wünschte Schlupp „eine glückliche Hand in schwierigen und unruhigen Zeiten“ und verabschiedete sich mit den Worten „Seid fleißig!“.