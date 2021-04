Ab Dienstag müssen sich die Neustadter in der Öffentlichkeit wieder verstärkt einschränken. Grund dafür ist eine Allgemeinverfügung, zu der die Stadt laut der rheinland-pfälzischen Landesverordnung verpflichtet ist, da der Inzidenzwert mehrere Tage lang über 50 gelegen hat. Er gibt auf 100.000 Einwohner hochgerechnet an, wie viele Menschen sich innerhalb der vergangenen sieben Tage mit dem Coronavirus infiziert haben. Im Einzelhandel darf demnach maximal ein Kunde pro 40 Quadratmeter einkaufen, und das auch nur mit Termin. In der Fußgängerzone gilt eine Maskenpflicht. Für die Laienkultur gilt ein Proben- und Auftrittsverbot. Einzelsport ist nur im Freien mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Für Kinder bis 14 Jahre ist zudem kontaktfreies Training in Gruppen mit maximal 20 Teilnehmern möglich. Mannschaftssport für alle über 14 Jahren ist verboten.