Die für diese Woche angekündigten Baumfällungen an der K 14 zwischen Haßloch und Lachen-Speyerdorf werden um eine Woche verschoben. Die mit den Arbeiten beauftragte Firma hat um die Verlegung gebeten, teilt Forstrevierleiter Julius Paffrath mit. Nun ist geplant, dass von Montag, 9., bis Mittwoch, 11. August, wegen der Baumfällungen der Radweg an der K 14 zwischen dem Kreisel am „Hubertushof“ und dem Parkplatz etwa auf halber Strecke nach Lachen-Speyerdorf gesperrt wird. Grund dafür sind turnusmäßige Verkehrssicherungsmaßnahmen. In dieser Zeit sollen geschädigte Bäume gefällt werden, um zu verhindern, dass sie auf den Radweg fallen und Menschen durch Astbruch gefährdet werden. Auch an einem Teilstück der L 530 in Richtung Geinsheim sind zwischen Montag und Mittwoch Baumfällungen geplant. Deshalb muss auch dort der Radweg für die Zeit der Fällarbeiten gesperrt werden.