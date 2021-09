Seit Dienstag wurden in Neustadt 16 Corona-Neuinfektionen gezählt. Damit sind derzeit 170 Menschen in der Stadt mit dem Virus infiziert, wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitteilt. Im Kreis Bad Dürkheim kamen im Vergleich zum Vortag 18 neue Fälle hinzu, darunter ein Schüler der Schillerschule Haßloch. Dort sind aktuell 268 Infektionen bekannt. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldete die dortige Kreisverwaltung 18 Neuinfektionen. Zum ersten Mal seit Tagen liegt der Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner – in Neustadt unter 200, genauer: bei 193,2. Im Kreis Bad Dürkheim lag die Inzidenz bei 60,1, im Kreis Südliche Weinstraße bei 38,8. Da die Hospitalisierungsinzidenz und der Anteil der Intensivbetten unter der kritischen Marke liegen, bleibt Neustadt – ebenso wie die beiden Landkreise – in der seit Sonntag geltenden Warnstufe 1.