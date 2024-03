Der nächste Termin der von der Bundeskulturstiftung geförderten Tanzreihe „Neustadt Moves“ steht kommenden Freitag, 22. März, ab 19.30 Uhr im großen Saal des Herrenhofs in Mußbach an: Zu Gast ist erneut das Mannheimer Ensemble „Trottier Dance“. Die RHEINPFALZ verlost dazu 5 x 2 Karten.

Die Truppe um den frankokanadischen Tanzregisseur und Choreografen Éric Trottier präsentiert ihr Repertoire-Stück „Us“, das 2022 in Mannheim uraufgeführt und von den Kollegen vom „Mannheimer Morgen“ mit dem Etikett „sensationelles Tanzvokabular“ versehen wurde. In dem Stück widmen sich Trottier und seine fünf Tänzerinnen und Tänzer Georgia Begbie, Laura Börtlein, Martina Martin, Seung Hwan Lee und Woo-Sang Jeon einem Thema, das die Compagnie bereits in vorherigen Produktionen beschäftigt hat: Identität und deren Wechselwirkung mit Gesellschaft. Humorvoll und doch tiefgründig erforschen sie, wie Individuen Nähe und Distanz ausloten, wie sie sich mit ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Hülle auseinandersetzen und sich entwickeln. Was sie verbindet und beschützt, kann auch einengen, was verbindet auch behindern. Fünf Gestalten kommen da also zusammen, gehen auseinander, verwickeln und sortieren sich in einem tanzästhetischen Verwirrspiel . Am Ende bleibt die Frage: Was ist uns näher: meine Hose oder dein Hemd?