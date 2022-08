Ein 22-Jähriger, der ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs war, ist am Montag um 7.30 Uhr in der Wiesenstraße in Lambrecht erwischt worden. Laut Polizei war er gerade auf dem Weg zur Arbeit. Bei einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein hat. Die Fahrt war deshalb für ihn zu Ende, die Polizei stellte sicherheitshalber den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Lambrechter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.