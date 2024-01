Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim 1. Karlheinz-Theobald-Cup in Maikammer wird eifrig gespendet. Die Älteren schwelgen in Erinnerungen. Die FCK-Profis geben sich die Klinke in die Hand. Und es kommt zum ganz besonderen Vater-Sohn-Duell.

Der FK 03 Pirmasens in der Abschlusstabelle auf Platz eins, der 1. FC Kaiserslautern auf dem zweiten und der VfR Wormatia Worms auf dem dritten Rang: Eine vergleichbare Konstellation gab es zuletzt in der Fußballsaison