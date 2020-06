Einen virtuellen Infoabend für Schüler und Eltern bietet der Umwelt-Campus Birkenfeld am Donnerstag, 25. Juni, von 16.30 bis 19.30 Uhr an. Aufgrund der Corona-Krise informiert der Campus online über die Studienangebote und die damit verbundenen Möglichkeiten. Neben allgemeinen Informationen, Videosequenzen und Schnuppervorlesungen werden auch virtuelle Beratungen angeboten. Ein Team aus Lehrern, Beschäftigten und Studenten beantwortet alle Fragen rund ums Studium. Es geht um Inhalte, Bewerbung, Berufschancen und um das Campusleben online. Ein „International Team“ am Campus wird über die englischen Studienangebote informieren und bietet zudem spezielle Infos für Geflüchtete an.

