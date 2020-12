Unbekannte haben am Wochenende auf dem Schulhof des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim ihre Zerstörungswut ausgelebt. Laut Polizei wurde eine von Schülern gebastelte Puppe beschädigt und ein Banner mit dem Schriftzug „Schule ohne Rassismus“ entwendet. Die Täter hatten zudem die Metallmülleimer auf dem Schulgelände eingesammelt und vor den Eingängen der Schule verteilt. Auch wurden Gegenstände wie Desinfektionsspender und Hinweisschilder beschädigt. Vier Schilder bezüglich der Maskenpflicht wurden auf dem Gelände verteilt. Der Vandalismus machte auch vor dem Dach der Aula nicht halt: Dort rissen die Unbekannten ein Stromkabel aus der Halterung. Auf dem Dach fand die Polizei später auch eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol. Die Polizeidienststelle in Lauterecken bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06382 9110.