Das Kino Movietown in Neubrücke wird frühestens im Juli wieder eröffnen. Dies teilten die Betreiber auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Als Alternative wurde ein Autokino am Talweiherplatz in Birkenfeld eröffnet, wo täglich um 21.15 Uhr Vorstellungen gegeben werden.

Das Autokino werde noch bis mindestens 14. Juni betrieben. Projiziert wird mit einem original Kino-Digitalprojektor, der Ton kommt aus dem Autoradio über UKW. Auf dem Programm stehen