Rund 26 Jahre nach einem Mord soll die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwoch bei der Aufklärung der Tat helfen. Es geht um einen gebürtigen Polen namens Ryszard Gorczyca (Rischard Gortschitz), der 1994 in einem Waldstück in Idar-Oberstein entdeckt worden war.

Bis vor kurzem war die Identität des Toten unbekannt gewesen – dank neuer Technik war Ermittlern jüngst eine Zuordnung gelungen. Nun erhofft sich die Polizei neue Hinweise, die zum Täter führen könnten. Die Leiche des Mannes, der damals 46 Jahre alt war, war in einem Schlafsack und Müllsäcken verpackt. Es wurden Verletzungen festgestellt, die eindeutig auf ein Gewaltverbrechen schließen ließen. Gorczyca soll damals in Idar-Oberstein gewohnt haben, sich zeitweise aber auch in Polen aufgehalten haben. Er war nach 1989 mit seiner Familie von Danzig in den Raum Idar-Oberstein gezogen.

Der Fall wird am 14. Oktober, 20.15 Uhr, bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF ausgestrahlt.