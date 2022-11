Am Samstag, 5. November, entscheidet sich wer die 60. Naheweinkönigin wird. Zur Wahl stehen Tina Anhäuser, Johanna Lorenz und Christine Schwarz.

Tina Anhäuser, 29 Jahre alt, stammt aus Hallgarten. Sie arbeitet als Justizbeschäftigte in Bad Kreuznach, wo sie in eine Winzerfamilie geheiratet hat. Die Guldentalerin Johanna Lorenz, 22, studiert internationale Weinwirtschaft. Christine Schwarz hat ihren Bachelor of Science in Weinbau und Oenologie bereits. Die 23-Jährige stammt aus Braunweiler.

Die Veranstaltung im Bürgerhaus in Waldböckelheim beginnt um 19 Uhr. Wer sie online in einem Stream verfolgen will, erhält den Zugangscode ausschließlich in Verbindung mit dem Kauf eines Weinpakets.