Der Zoo Heidelberg lädt für Montag, 14. Februar, also am Valentinstag, ab 14 Uhr zur Tour d’Amour ein. Bei einem Rundgang mit den Rangern erhalten die Teilnehmer dabei neben überraschenden, spannenden und lustigen Geschichten aus dem Liebesleben der Tierwelt auch detaillierte Einblicke in deren Paarungsverhalten.

Wie lieben Tiere? Wer wirbt um wen? Gibt es Tierarten, die ihr Herz an nur einen Partner verschenken? Diesen und weiteren Fragen gehen die Teilnehmer der Tour d’Amour auf den Grund. Mähnenrobbenbulle Atos etwa lebt mit mehreren Weibchen zusammen. Andere paarungsfähige Männchen gibt es in der Gruppe nicht. Atos darf – oder muss – sich deshalb allein um seine Weibchen kümmern. Während der Paarungszeit sucht sich der Bulle nacheinander ein Weibchen aus und kontrolliert es dauerhaft, sie darf ihm dann nicht mehr von der Seite weichen. Erst wenn seine Paarungsversuche erfolgreich waren, gibt er sie wieder frei.

Kamelhengst Maruk, der ebenfalls mit mehreren Weibchen zusammenlebt, setzt indessen auf sein Aussehen. Er beeindruckt seine Stuten während der Paarungszeit durch besonders dichtes Fell und einen betörenden Duft-Cocktail.

Eine Anmeldung zur Tour d’Amour ist erforderlich. E-Mail: tiereundnatur@zoo-heidelberg.de. Treffpunkt: Bärengehege. Teilnahmegebühr: Fünf Euro pro Person zuzüglich Zooeintritt.