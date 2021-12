Nachdem der traditionell am 6. Januar stattfindende Neujahrsempfang zunächst noch in reduzierter Form geplant worden war, hat sich die Stadt Mannheim nun entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Als Grund hat sie die aktuelle Entwicklung genannt. Schon unter den derzeit geltenden Bedingungen hätten maximal 750 Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können, hieß es. Um der Funktion des Neujahrsempfangs gerecht werden zu können, soll stattdessen am 22. Mai im Rosengarten ein Bürgerfest stattfinden. „Ich hoffe sehr und setze darauf, dass wir Ende Mai eine Situation erreichen, die es uns erlaubt, eine Veranstaltung im Stile eines Bürgerfests durchzuführen“, lässt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) mitteilen. Mit der Veranstaltung könnte die Stadt nach den Pandemie-Beschränkungen einen Impuls für das gesellschaftliche Leben setzen. Die Stadt will Vereine und Organisationen bald über die Planungen informieren.