Neben drei Pflegeheimen in Ludwigshafen ist auch eine Einrichtung in Mannheim betroffen: In einem Haus im Lindenhof hat bei sieben Bewohnern ein Corona-Test angeschlagen. In einer Klinik ist ein Mann mittleren Alters im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Die Stadt meldet eine weitere Verschärfung der Corona-Situation in Mannheim. Am Dienstagabend veröffentlichte das Gesundheitsamt den 14. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die summierte Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie hat sich auf rund 1600 erhöht. Die sogenannte Inzidenzzahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist am Dienstagabend auf einen neuen Höchstwert von 68 angestiegen. Weil das Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung nicht mehr bewältigen kann, kommt ab Donnerstag Personal der Bundeswehr zu Hilfe.

„Wir hatten einen 14. Todesfall. Ein unter 50-jähriger Mann ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben“, berichtet Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamts. Unter den aktuellen Fällen gebe es kaum noch Reiserückkehrer. Derzeit – Stand Dienstagabend – befänden sich um die 20 Covid-19-Patienten stationär im Krankenhaus, davon vier auf Intensivstationen und 18 isoliert.

Ganze Wohngruppe in Quarantäne

Nach mehreren positiven Corona-Fällen unter Bewohnern dreier Pflegeeinrichtungen in Ludwigshafen sind auch in Mannheim sieben Bewohner und ein Mitarbeiter eines Pflegeheims positiv getestet worden. Betroffen ist eine Einrichtung im Lindenhof. Um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, seien derzeit in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle 23 Bewohner der Gruppe in Quarantäne in ihren Zimmern und würden von fest zugeordneten Mitarbeitern betreut, so eine Mitteilung der Altenpflegeheime Mannheim GmbH. Der positiv getestete Mitarbeiter befindet sich den weiteren Angaben zufolge in häuslicher Quarantäne.

Zuvor war ein Heimbewohner offenbar wegen einer anderen Erkrankung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht worden. Dort sei beim routinemäßigen Corona-Test bei der Aufnahme die Infektion des 76-Jährigen festgestellt worden, der zuvor keine Corona-typischen Symptome gezeigt hatte. Daraufhin hat ein Team des Universitätsklinikums die Bewohner der Wohngruppe und die dort tätigen Mitarbeiter auf das neuartige Coronavirus getestet.

Bundeswehr-Einsatz in Mannheim

Die Zahlen in Mannheim steigen nach Angaben des Gesundheitsamts ständig. Der prozentuale Anteil der positiven Tests, rund 4200 seien es in der vergangenen Woche gewesen, sei von etwa 1,5 auf 3,4 Prozent angestiegen, sagte Amtsleiter Schäfer. Nach wie vor seien fast alle Infektionsketten nachvollziehbar, gebe es keine diffuses Infektionsgeschehen. „Wir hatten einen Fall mit einer positiv getesteten Familie, aus dem sich 125 Kontaktpersonen ersten Grades ergeben haben“, ergänzt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). „Wir stoßen da an Grenzen, deshalb ist eine Differenzierung der Einstufung wichtig.“ Die Kapazitäten des Gesundheitsamts sollen allmählich ausgeschöpft sein. Es sei daher wichtig, dass ab Donnerstag die Bundeswehr bei der Kontaktverfolgung mithelfe, meint der Oberbürgermeister.

Zum ganz überwiegenden Teil finden die Infektionen offenbar im privaten, familiären, beruflichen und schulischen Umfeld statt. Schüler seien aber mit einem Anteil von unter einem Prozent sehr wenig betroffen, sagt Schäfer. Ab Klasse fünf gilt in Mannheim inzwischen auch im Unterricht eine Maskenpflicht. Von Quarantänemaßnahmen betroffen waren laut Stadt in den letzten Tagen 22 Klassen und Kurse in 14 Schulen.

Fragen rund ums Thema Lüften

In einem Ausschuss des Gemeinderats ging es auch um das Thema Lüften und um die Frage, ob es möglich ist, technische Geräte zur Luftreinigung einzusetzen. „Wir haben es überprüft. Es gibt keinen Klassenraum in Mannheim, in dem die Fenster nicht zu öffnen sind. Stoßlüften ist immer möglich und bewirkt nur einen geringen Temperaturabfall. Wir müssen damit umgehen“, sagt OB Kurz. Technischen Lösungen mit Geräten zur Luftreinigung erteilt er eine Absage. Nur sehr wenige Geräte am Markt seien in der Lage, die gestellten Vorgaben zu erfüllen. „Das ist nicht realistisch umsetzbar bei 2000 Klassenzimmern allein in Mannheim“, so der OB. Und einige Geräte zu kaufen und nur einige Klassenzimmer damit auszustatten, würde zu heftigen Diskussionen und Streit mit den Eltern führen, sagt Kurz voraus.