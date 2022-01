Im Heidelberger Zoo gibt es einen Fall der Geflügelpest. Das hat der Zoo am Freitag mitgeteilt. Demnach wurde zu Beginn des neues Jahres eine Rothalsgans in ihrem Gehege tot aufgefunden. Bei der pathologischen Untersuchung bestätigte sich, dass die Gans mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N1 infiziert war. Vermutlich habe sie sich bei einem der Wildvögel angesteckt, die den See anfliegen. Um die gefiederten Zoobewohner zu schützen, sollen umgehend notwendige Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Wie lange diese andauern werden, sei unklar. Im Heidelberger Zoo leben laut der Mitteilung mehr als 400 Vögel aus über 80 Vogelarten, darunter einige hochbedrohte wie etwa die Socorro-Tauben oder die seltenen Hornvögel.