Nach einem Corona-Ausbruch in einem Mannheimer Pflegeheim sind mittlerweile neun Bewohner verstorben. SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch kritisiert die niedrige Impfquote in der Einrichtung und macht die Situation dort zum Thema im Landtag.

Nach einem Corona-Ausbruch ím Pflegeheim „Haus am Park“ in Mannheim-Neckarau fordert SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch Aufklärung. „Neun Menschen sind gestorben, da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen“, sagt er. Sieben von neun verstorbenen Heimbewohnern sollen ungeimpft gewesen sein. Mehr als 40 Menschen sollen sich in der Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert haben.

Weirauch will vor allem in Erfahrung bringen, ob und inwieweit es Verstöße gegen die für Pflegeheime erlassene Corona-Verordnung gab. „Bemerkenswert ist zudem, dass offenkundig die gerade für ältere und vulnerable Menschen lebenswichtige Impfung in diesem Pflegeheim nicht in erforderlichen Maß stattgefunden hat“, so der Sozialdemokrat. Nur etwas mehr als die Hälfte der Bewohner soll geimpft gewesen sein sollen. „Das wäre eine bemerkenswert schlechte Impfquote“, findet der Abgeordnete.

Vorwürfe an Landesregierung

Der grün-schwarzen Landesregierung wirft der rechtspolitische Sprecher der SPD im Landtag handwerkliche Fehler bei den Regeln für die Pflegeheime vor: „Nach der aktuell gültigen Verordnung kann man als immunisierte Person trotz engem Kontakt etwa zur hochinfektiösen Familienmitgliedern ohne Test die Großmutter im Pflegeheim besuchen, wenn man keine Symptome einer Erkrankung hat. Angesichts der zahlreichen Impfdurchbrüche muss hier dringend nachgebessert werden.“

Weirauch möchte von der Landesregierung zusätzlich wissen, ob die Kommunikation zwischen der Einrichtungsleitung und dem Mannheimer Gesundheitsamt ordnungsgemäß funktioniert hat, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung eingeleitet wurden und – unter Verweis auf Ermittlungen bei Todesfällen in einem Pflegeheim in Bayern – ob die Staatsanwaltschaft Mannheim aufgrund möglicherweise strafbarer Vorgänge in dem Neckarauer Pflegeheim Anlass für Ermittlungen sieht.