Wolfgang Schmitt hat genug Unterstützerunterschriften gesammelt, um sich für das Amt des Ortsbürgermeisters von Kleinniedesheim bewerben zu können. Der Wahlausschuss hat die Rechtmäßigkeit seiner Kandidatur bestätigt, sodass am 9. Juni den Kleinniedesheimern endlich wieder zwei Personen zur Auswahl stehen. Amtsinhaber Ewald Merkel (FWG) bittet zum vierten Mal seit 2009 um Wählerstimmen. Wolfgang Schmitt ist 43 Jahre alt und lebt mit seiner Lebensgefährtin seit 2019 in Kleinniedesheim, wenig später sei die gemeinsame Tochter geboren worden, erzählt er auf Anfrage. Seit er im vergangenen Jahr mit einer Unterschriftenaktion dem Wunsch vieler Bürger nach einer Verkehrsberuhigung in den Durchfahrtsstraßen Ausdruck verliehen hat, interessiert er sich für die Mitarbeit in der Ortspolitik. Auf der Bewerberliste der SPD für den Gemeinderat kandidiert Schmitt an letzter Stelle. „Ich habe mich relativ spät zur Bürgermeisterkandidatur entschlossen“, sagt der Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Da sei es für eine Nominierung durch den SPD-Ortsverein zu spät gewesen. Er werde aber von den Genossen unterstützt.