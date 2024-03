Die Kollerfähre, die zwischen Brühl und der linksrheinisch gelegenen Kollerinsel bei Otterstadt pendelt, hat die Winterpause beendet und fährt wieder.

In der Vorsaison bis 31. März ist die Fähre von 10 bis 17 Uhr im Betrieb – genau wie in der Nachsaison im Oktober. In der Hauptsaison ab April bis Ende September fährt das Schiff von 10 bis 19.30 Uhr. Es gibt keine Mittagspause, montags und dienstags findet kein Fährbetrieb statt – außer an Feiertagen und in den Sommerferien von Baden-Württemberg, vom 29. Juli bis 8. September. Wenn das Wetter gut ist, ist die Fähre abends länger im Betrieb. Die Fährtarife bleiben unverändert: Fußgänger und Radfahrer zahlen einen Euro, für Mofa, Trike, Motorrad oder Auto wird 1,50 Euro fällig, Auto mit Rückfahrt 2,50 Euro, Pkw mit Anhänger, Wohnmobile und Bus 4,50 Euro.