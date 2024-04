Eine Mannschaft des gastgebenden SV Geinsheim schaffte es nicht in ein Endspiel um den Senioren-Kreispokal. Die Geinsheimer Farben waren dennoch im Ü50-Finale vertreten.

„Unsere Mannschaft hat es leider nicht ins Endspiel geschafft, aber unsere Trikots sind zumindest vertreten“, sagte Stadionsprecher Jürgen Jotter vom Ausrichter SV Geinsheim, bevor er vor dem Endspiel um den Ü50-Kreispokal zwischen dem FV Berghausen und der SG Seebach/Ungstein die Aufstellungen verkündete. Beide Teams waren nur mit roten Trikots angereist. Die Bad Dürkheimer Spielgemeinschaft lieh sich von den Gastgebern blau-schwarze Jerseys. „Wenn wir uns selbst für das Finale qualifiziert hätten, wäre es schwierig geworden, die Bewirtung ordentlich hinzubekommen“, bemerkte Robert Nebel, Cotrainer des Geinsheimer Landesliga-Teams und immer noch in der Ü50 aktiv. Die Geinsheimer sorgten dank des Einsatzes ihrer Senioren für eine perfekte Ausrichtung.

Die Geinsheimer Trikots brachten der SG Seebach/Ungstein Glück. Nach einem abwechslungsreichen Spiel, in dem beide Mannschaften mit einem für diese Altersklasse hohen Tempo agierten, gewann die SG mit 5:3.

Haßlocher Serie reißt

Das Ü50-Finale sahen doppelt so viele Zuschauer als beim anschließenden Endspiel um den Ü40-Kreispokal für Kleinfeldmannschaften. In diesem riss die Serie der SG Haßloch, die zum vierten Mal in Folge das Endspiel erreicht hatte, aber erstmals nicht gewann. Überragender Spieler war André Heims vom späteren Sieger FG 08 Mutterstadt, der nach der 1:0-Führung von Thomas Schaaf (2.) noch viermal traf (8., 30., 33., 46.). Der Haßlocher Mario Schmidt, der zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzt hatte (17.), und die Pause verhinderten, dass sich Heim über einen Hattrick freuen durfte. Nach dem Wiederanpfiff des mehr als erwartet geforderten Schiedsrichters Andreas Schlick kam die SG durch zwei von Schmidt verwandelte Neunmeter noch auf 2:4 und 3:5 heran (46., 52.). Anschließend traf Jochen Hoening zum 6:3-Endstand (58.). Schlick musste ebenfalls wie sein Kollege Andreas Eberle zuvor bei den Ü50-Senioren eine Zeitstrafe verhängen.