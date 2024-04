Erheblicher Sachschaden wurde durch Graffitisprühereien an und um die Grundschule Hördt verursacht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangen bis dato unbekannte Personen auf das Gelände der Grundschule Hördt. Hier wurden neben der Fassade des Schulgebäudes, weitere Gegenstände, wie eine Lampe, die Tischtennisplatte und eine Mauer auf dem Pausenhof mit diversen Symbolen und Zeichnungen in roter Farbe besprüht, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. In unmittelbarer Nähe seien auch die Bushaltestelle und am Probst Krane Platz das Toilettenhäuschen in gleicher Weise besprüht worden.

Als Zeitraum nimmt die Polizei zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, an. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.