Nachdem der Corona-Inzidenzwert in Mannheim an zwei Tagen hintereinander über 500 gelegen hat, gelten in Mannheim bis auf Weiteres zusätzliche Einschränkungen. Das hat das Gesundheitsamt der Stadt mitgeteilt. Demnach gilt ab sofort die 2G-Regel im Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient; Abholangebote und Lieferdienste sind weiterhin uneingeschränkt möglich. Zudem gibt es ein nächtliches Ausgehverbot für nicht genesene und nicht geimpfte Personen zwischen 21 und 5 Uhr. Diese dürfen in dieser Zeit die Wohnung oder sonstige Unterkunft nur aus triftigen Gründen verlassen. Diese Ausgangsbeschränkungen werden erst wieder aufgehoben, wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 500 liegt.