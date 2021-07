Den Golf eines 22-Jährigen hat die Polizei am Mittwochabend aus dem Verkehr gezogen. Grund: Er war den Angaben zufolge mit ohrenbetäubendem Lärm in der Mannheimer Neckarstadt unterwegs. Der junge Mann war den Beamten gegen 20.45 Uhr in der Käfertaler Straße aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten sie, dass er offenbar Veränderungen an der Abgasanlage des Fahrzeugs vorgenommen hatte. Eine Geräuschpegelmessung habe ergeben, dass der maximal zulässige Geräuschpegel deutlich überschritten gewesen sei, hieß es. Bei der Inaugenscheinnahme des Autos auf der Dienststelle fielen den Spezialisten weitere unerlaubte Veränderungen auf. Neben einem empfindlichen Bußgeld werden auf den jungen Mann nun Kosten für das Abschleppen sowie technische Gutachten und mögliche Stilllegungs- und Wiederzulassungsverfahren zukommen. Mit den Veränderungen am Fahrzeug darf der 22-Jährige nicht mehr auf öffentlichen Straßen unterwegs sein.