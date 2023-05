Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim sollen keine Unmengen an Bauschutt anfallen. So kommt beim Umbau von Gebäuden auf dem Gelände der früheren „Spinelli Barracks“ kaum schweres Gerät zum Einsatz. Das ist gut für die Umweltbilanz, schlägt aber auf die Kosten durch.

Die gähnend leere Fläche unter dem Skelett wirkt gespenstisch. Da ist kein Dach mehr, an den Seitenwänden fehlen ganze Stücke, auf dem Betonboden glitzern