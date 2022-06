Schulen müssen sich stärker an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientieren.

Wirtschaft und Handwerk stöhnen. Die Lehrstellen sind da, die Bewerber nicht. Im Fokus der Kritik: die Schulen. Viele Lehrer wissen nicht, wie es in Betrieben zugeht. Und was an Schulen passiert, liegt in der Hand der Politik. Fakt ist, dass auf dem Weg in die Berufswelt zu viele junge Leute von der Bildfläche verschwinden. Und die zu finden, ist für Unternehmen nicht leicht. Weil der Einfluss der Schulen auf die Berufswahl groß ist, wollen IHK und Handwerkskammer hier ansetzen. Nicht nur die Schüler brauchen Orientierung, sondern auch die Lehrer.