Ein Auto ist am Montagabend gegen das Gebäude der Hochschule Mannheim gefahren. Laut Polizei kam der 49 Jahre alte Fahrer des Wagens kurz vor 20 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls auf der Neckarauer Straße von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Vorplatz der Hochschule und prallte frontal gegen die Hauswand. Ein vor dem Gebäude geparktes Fahrrad mit Anhänger wurde dabei zwischen Hauswand und Auto zerquetscht. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wobei sich laut Polizei später herausstellte, dass er unverletzt geblieben war. Das Auto, an dem Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden.