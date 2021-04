Ein unbekannter Täter hat mit einer Waffe eine Tankstelle in Mannheim überfallen und dabei mehrere Hundert Euro erbeutet. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte der mit einer weißen Sturmmaske maskierte Täter am Donnerstagabend eine Angestellte an der Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht. Nachdem er das Geld erbeutet hatte, flüchtete er in eine bisher unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt nun.