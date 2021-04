Ab Montag, 12. April, wird das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände in Mannheim die Öffnungszeiten durch einen Zwei-Schicht-Betrieb erweitern. Geöffnet ist das Impfzentrum dann von 8 bis 20 Uhr. In der Maimarkthalle sind dann am Tag statt bisher 1100 Impfungen 1500 bis 1600 Impftermine geplant. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Möglich ist die Ausweitung der Öffnungszeiten demnach durch Änderungen bei der Reservebildung und konstante zuverlässige Lieferungen von Impfstoff.