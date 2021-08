Wie wird man Rock’n’Roller – als Oppauer Junge? Was treibt einen an, was stellt sich dem Traum entgegen? Das erzählt Olaf Steffens, der Frontmann der Rockband Jancree, in der Bandbiografie „We've come a long Way“. Sein Buch ist voller Leidenschaft – und endet bitter.

Jancree hat Olaf Steffens vor 30 Jahren gegründet. Die Band hat viele Aufs und Abs erlebt, hat sich entwickelt, Umbesetzungen überstanden, sich immer wieder neu erfunden. Bassist Steffens und sein Freund und Mitmusiker Klaus Schmid am Schlagzeug sind der Kern, um den herum sich verschiedene Formationen vom Trio bis zum Quintett gebildet haben. Und die Band hatte auch Erfolg, schaffte es aus Jugendhäusern herauszukommen und auch in namhaften Clubs und auf großen Festivals zu spielen – aber der ganz große Erfolg kam nicht. Keine Millionen, kein Privatjet.

Im Elternhaus für Musik begeistert

Steffens ist Jahrgang 1965. Sein Erstkontakt mit Musik ergab sich aus der umfangreichen Plattensammlung seiner Eltern. Die hörten von Jazz mit Frank Sinatra und Ella Fitzgerald bis hin zu Soul und Gospel eine Menge Musik. Der wohl entscheidende Anstoß für den Traum vom Rock’n’Roll kam von Kiss, der amerikanischen Hardrock-Band, deren Album „Destroyer“ von 1976 für den Jungen eine Art Offenbarung war. Von nun an gab es kein Zurück.

In dem Buch „We’ve come a long Way“ zu lesen, wie Steffens von nun an für Rockmusik brennt, macht Spaß. Fotos zeigen ihn im Space-Ace-Bühnenkostüm von Kiss-Gitarrist Ace Frehley. Aber Steffens wollte nicht nur wie ein Rocker aussehen, er wollte wirklich Musik machen. Und dafür hat er schon früh hart gearbeitet – blutige Finger vom Üben inklusive.

„Linksradikaler Hausbesetzer“ steht im Zeugnis

Steffens wird ein Hardrock-Kid, lässt sich die Haare wachsen, trägt zerrissene Jeans und Band-Shirts. Eine Lehrerin schreibt ihm „linksradikaler Hausbesetzer“ ins Zeugnis und Steffens wundert sich, denn ein besetztes Haus hatte er nicht mal von weitem gesehen. Und er war zwar aufgeweckt und kritisch, aber gehörte keiner radikalen Szene an.

Wer als Leser ein ähnliches Alter hat, findet sich in den Erinnerungen wieder: die neuen Platten kaufen bei Phora in Ludwigshafen, sich auf die nächste „Rockpalast“-Sendung freuen, das erste große Livekonzert in der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim erleben und ohne Handy und Elterntaxi wieder nach Hause kommen. Man entdeckt eine Menge heute bekannter Namen der Rhein-Neckar-Szene, mit denen Steffens die ersten Bands gestartet oder die er bei ersten Gigs in Jugendtreffs kennengelernt hat.

Professioneller Anspruch

Mit der Gründung von Jancree 1986 beginnt der professionelle Anspruch konkrete Formen anzunehmen. Und es beginnt ein steiler und steiniger Weg. Rockmusiker sein, das passiert nicht einfach, das muss man sich erarbeiten. Das erzählt Steffens anschaulich am eigenen Beispiel. Und wer immer meint, man müsse bloß entdeckt werden, um Star zu werden, sollte das mal lesen, um auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Das Auf-der-Bühne-Stehen ist zwar der schönste, aber auch der kleinste Teil des Musikerlebens. Das haben auch Steffens und seine Band erst lernen müssen. Dazu gehört eine Menge Kleinkram und Geschäftliches, was mit Studioaufnahmen und Plattenproduktion dann noch mehr Arbeit und Stress wird.

„Pay to play“

Das Buch ist Steffens Rückblick und Resümee. Es ist entstanden an einem kritischen Punkt seiner Musikerkarriere. Er ist als Idealist gestartet, hat hart für seinen Traum gearbeitet, viel erreicht. Aber die Bedingungen sind härter geworden. „Angefangen hat es mit dem Sterben der Live-Clubs in den Neunzigern, dann kam das Internet dazu und die ,kostenlose’ Verbreitung der Musik“, sagt Steffens, der heute in Lambsheim lebt, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Musik werde nicht mehr als wertvoll angesehen. Und anstatt Bands eine Plattform zu bieten, Konzerte zu organisieren und Gagen zu bezahlen, sei es heute üblich, Spielstätten zu vermieten und dabei Kosten und Risiko auf die Bands abzuschieben. „Mit diesem ,pay to play’ ist es für eine Band mit professionellem Niveau kaum noch möglich, Auftritte zu haben – es bleibt einfach nichts mehr übrig“, sagt Steffens. Was er erzählt, ist typisch für die Situation heutiger Musiker.

Das Buch ist gut geschrieben. Die Gefühle von Begeisterung, Ehrgeiz, von Erfüllung und Freude bei Auftritten, aber auch Enttäuschungen und Frust werden für die Leser nachvollziehbar. Schön ist auch die Vorstellung der einflussreichen Platten der Bandmitglieder. Wer sich mit Rockmusik und der Region verbunden fühlt, wird das Buch mit Genuss lesen und in den Bildstrecken blättern. Eigentlich bekommt man sogar Lust, sich wieder in Livekonzerte zu stürzen – was natürlich auf absehbare Zeit noch nicht möglich sein wird. Nach dem Buch schmerzt das noch mehr.

Lesezeichen