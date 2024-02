Kontrastprogramm für die Wasserballer des WSV Vorwärts Ludwigshafen. Eine Woche nach dem Spitzenspiel und Derby gegen Klassenprimus SC Neustadt kommt am Samstag (18.30 Uhr) mit dem Ersten Frankfurter SC der Vorletzte der zweiten Wasserballbundesliga ins Hallenbad Süd. Trainer Pierre Hilbich hofft, dass er gegen Frankfurt wieder ein paar personelle Alternativen mehr ins Wasser schicken kann. Zumindest der in der Vorwoche erkrankte Martin Görge könnte wieder zur Verfügung stehen. Vielleicht sind die „Mannheimer“ Lukas Rolko und Kai Widmann wieder mit von der Partie. Jeder Spieler würde im zuletzt stark ausgedünnten Kader helfen. Klar ist aber auch, dass die Gastgeber gegen Frankfurt so oder so als Favoriten ins Wasser gehen. Immerhin könnten die Ludwigshafener bei einem Sieg nach Punkten zum Tabellendritten Weiden aufschließen. Erobern könnten sie den Bronzerang am Samstag allerdings nicht: Das deutlich schlechtere Torverhältnis spricht dagegen. Aber auch das könnten die Gastgeber mit einem Sieg von aktuell Minus neun Treffern wieder deutlich freundlicher gestalten. Jede Menge gute Gründe also für einen weiteren motivierten Auftritt der Ludwigshafener im eigenen Bad.